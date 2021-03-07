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Gündem Samsun'da eski eşini, kızının gözü önünde darpeden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
Gündem

Samsun'da eski eşini, kızının gözü önünde darpeden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!

Samsun'da 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde şiddet uygulayan İbrahim Z. adlı şahıs adliyeye sevk edildi. Saldırgan, polisteki ilk ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 09:51:00 - 2021-03-07 10:02:53
Samsun'da eski eşini, kızının gözü önünde darpeden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!

Samsun'da 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Z. (27), adliyeye sevk edildi. Saldırgan, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

Vatandaşlar müdahale etti, polis gözaltına aldı

Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Z.'yi gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

Adalet bakanı açıklama yaptı

Bu arada, kısa sürede sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken olayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Gül, "Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan selçuk: Müdahil olacağız

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, saldırganın en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Samsun’da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" paylaşımında bulundu.

Adliyeye sevk edildi, ifadesi ortaya çıktı

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Z. emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Z.'nin polise verdiği ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

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Yorumlar

Ali Osman

KADININ BEYANI ESASTIR!VAY BE.SAKIN ERKEK OLMA,CEHENNEMİ YAŞARSIN.BU KANUNLARI HAZIRLAYANLAR ALLAH KATINDA NASIL HESAP VERECEK?!
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