Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'da sokak ortasında boşandığı eski eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşların tepki gösterdiği anlar

Boşandığı E.M.'yi sokak ortasında 5 yaşındaki kızının yanında döven İbrahim Zarap'a, çevredeki vatandaşların tepki gösterip darbettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüde vatandaşlar İbrahim Zarap'ı darbederek eski eşi E.M.'yi kurtarıyor.

'Şikayetçi olacağım"

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Zarap ilk ifadesinde, "Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" demişti.

'Silahlı tehdit' ile 'basit yaralama' suçundan yargılandı

Şüpheli İbrahim Zarap hakkında 2018 yılında eşini 'tehdit' suçundan açılan soruşturma 'soyut iddia' nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı.

Zarap hakkında ise geçen yıl eski eşi E.M.'yi tehdit ve darbettiği gerekçesiyle 'darp' ve 'silahlı tehdit' ile 'basit yaralama' suçundan Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Samsun'da önceki gece kadına şiddetin gözler önüne serildiği bir olay yaşandı. 27 yaşındaki İbrahim Zarap, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Emriye M.'yi (24), 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat dövdü. Dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası milyonlar, cani adama tepki gösterdi.

"Görüntüleri izledim, kendimi tanıyamadım"

Olay sonrası cani, kıskıvrak yakalandı. İfadesinde "Çok pişmanım. Aklım yerinde değildi, bir anda gözüm döndü. Yoksa böyle yapmazdım. Özellikle çocuğumun önünde yapmazdım. Görüntüleri izledim, orada kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım" dedi.

Tutuklandı

Eski eşine çocuğunun gözünün önünde vahşice şiddet uygulayan zanlı, tutuklandı.

Talihsiz kadın ise "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın" diye konuştu.