Samsun’da e-ticaret seferberliği! Üretici ve KOBİ’lere dijital pazar kapısı açıldı

Samsun’da girişimciler, üreticiler ve KOBİ’ler için e-ticaret odaklı yeni bir buluşma gerçekleştirildi.

Güvenilir Ürün Platformu’nun e-ticaret seferberliği Karadeniz’e taşındı. Denizli’de gerçekleşen yoğun katılımlı buluşmanın ardından Kültürel Miras Projesi E-Ticaret İl Buluşmaları’nın yeni durağı Samsun oldu. Anadolu’daki KOBİ’lerin ticari faaliyetlerini canlandırmak ve dijital pazarlar aracılığıyla ticaret hacimlerini artırmak amacıyla başlatılan Kültürel Miras Projesi E-Ticaret İl Buluşmaları kapsamında birçok kurumun desteğiyle yurt genelinde hayata geçirilen projenin yeni adresi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde girişimcilerle buluştu.

Samsun TSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, bölgedeki girişimcileri, üreticileri ve KOBİ’leri e-ticaret dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirdi. Kültürel Miras Projesi E-Ticaret Seferberliği kapsamında düzenlenen etkinlikte bölgedeki üretici ve KOBİ’lerin e-ticaret kapasitelerinin artırılmasına yönelik önemli başlıklar ele alındı. Program kapsamında e-ticaret eğitimleri, network görüşmeleri, teşvikler, pazarlama tüyoları ve ticareti hızlandıracak birçok konu katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca programa katılan üreticilere e-ticaret pazaryerlerine yönelik çeşitli fırsatlar ve indirimler de sunuldu.

Kuzey Anadolu’nun incisi Samsun’da ticaret alanındaki gelişmelerin de devam ettiğini ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Karadeniz’in ve Kuzey Anadolu’nun incisi Samsun’umuz, özellikle son yıllarda sanayiden ticarete, eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, spordan turizme ve tarımdan ulaşıma kadar birçok alanda aldığı yatırımlarla bölgemizin cazibe merkezi ve parlayan yıldızı olmaya devam etmiş, her geçen gün daha da gelişen altyapısıyla Kuzeyin üretim merkezi olmuş, Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir başlangıç yapmıştır. Genç, yetenekli ve kalifiye iş gücü kapasitesiyle bölgemizin, ülkemizin ve Kuzey Anadolu’nun en önemli yatırım ve üretim merkezi olarak da dikkat çeken Samsun’umuz artık Organize Teknoloji Bölgeleri olarak ifade ettiğimiz 7’si faal olmak üzere toplam 11 Organize Sanayi Bölgesiyle bu konumunu daha da güçlendirmiştir. İlimizde 2023 yılında 11 bin 520 dekar olan toplam Organize Sanayi Bölgesi alanı, yüzde 107’lik artışla 2025 yılında 23 bin 860 dekara çıkarılmıştır. Yine 2023 yılında 10 bin 38 olan Organize Sanayi Bölgelerindeki çalışan sayısı da yaklaşık yüzde 72’lik artışla 17 bin 250’nin üzerine çıkmıştır" dedi.

“Lojistik ağın en güçlü halkalarından biri haline getirecek”

Şehre yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi artıracak yatırımların da geleceğini dile getiren Vali Tavlı, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından açıklanan Sanayi Alanları Master Planı’nın ilk fazında Samsun-Mersin hattında yer alan illerde mega endüstriyel bölgeler oluşturma projesi de Samsun’umuzu ve bölgemizi küresel üretimin ve lojistik ağın en güçlü halkalarından biri haline getirecektir diye değerlendiriyorum. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda devam eden Marmara’dan Anadolu’ya Sanayi Göçü programı kapsamındaki 14 il arasında Samsun’umuzun ve bölge illerimizin yer alması da yine hepimiz için büyük önem taşımaktadır. Tüm bu yatırım ve projelerin de motivasyonuyla şehrimizin yüksek teknolojili ve katma değerli üretim altyapısını güçlendirmek, Samsun’umuzu ülkemizin hatta dünyanın en önemli üretim ve lojistik merkezleri arasında konumlandırmak için çalışmalarımızı hep birlikte, tüm paydaşlarımızla hız kesmeden devam ettireceğiz" diye konuştu.

“ E-ticaret, size önemli fırsatlar sunan bir unsur”

E-ticaret ile herkesin ticaret yapabileceğine dikkat çeken Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, "Bu bizim 18. toplantımız. Hedefimiz; her gittiğimiz yerde girişimcilerin e-ticarete ulaşmasını sağlamak. Samsun TSO gibi bize önemli destekler veren STK’larımıza şükranlarımı sunuyorum. E-ticaret, ticaretin biraz demokratikleşmesi denilebilir. Yani herkesin ticaret yapabilmesi anlamına geliyor. Çünkü e-ticaret yaparken milyonlarca lira ödeyerek dükkan kiralamıyorsunuz, kiralarınızı maliyet içerisine koymuyorsunuz, kendinizi çok kolay tanıtabiliyorsunuz. Platformlar sayesinde önemli bir müşteri kitlesine ulaşabiliyorsunuz. E-ticarete başladığınızda pazarınız bütün dünya; sadece kentiniz ya da mahalleniz değil, pazarınız tüm dünya. Böyle bir şansınız var. Bu pazarda iyi ürünler üreterek çok önemli bir noktaya gelme şansına sahipsiniz. Bu işi kültürel mirasla buluşturma gibi bir hedef de koyduk. Çünkü kültürel mirasın içinde coğrafi işaretler var. Coğrafi işaretli ürünler zaten bir şekilde anlatılmış, tanıtılmış ürünler. Samsun’da da çok coğrafi işaretli ya da işaret alacak çok ürün var. Sadece bunların pazarlamasında yer alsanız bile çok önemli avantajlar sağlayabilirsiniz. Ticaretin bu boyutunda size önemli fırsatlar sunan bir unsur e-ticaret" şeklinde konuştu.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya ise e-ticaretin günümüzde yalnızca alternatif bir satış kanalı olmaktan çıkarak ticaretin merkezine yerleştiğini söyledi. Dijitalleşmenin iş dünyasında köklü bir dönüşümü beraberinde getirdiğini belirten Serinkaya, "E-ticaret denildiğinde çoğu zaman akla yalnızca bir internet sitesi ya da online mağaza geliyor. Oysa işin arkasında dijital bankacılıktan ödeme sistemlerine, lojistik yönetiminden kargo takibine ve dijital pazarlamaya kadar uzanan çok geniş bir ekosistem bulunuyor. İşletmelerimizin bu süreci bütüncül bir yaklaşımla ele alması gerekiyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz eğitim programını da bu açıdan son derece önemli buluyoruz. Üreticilerimizin ve işletmelerimizin dijital ticaret alanındaki bilgi ve yetkinliklerini artıracak her çalışma, onların rekabet gücünü de artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Güvenilir Ürün Platformu ve Pazarama iş birliğiyle düzenlenen programın üyelere yeni fırsatlar sunacağını ifade eden Serinkaya, dijital dönüşüm sürecine uyum sağlayan firmaların hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşacağını kaydetti.

Türkiye’de e-ticaretin ulaştığı büyüklüğün işletmeler açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Serinkaya ayrıca şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkemizde e-ticaret hacmi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 52,2 artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde e-ticaret işlem sayısı 5 milyar 940 milyon adet olarak gerçekleşirken, perakende e-ticaret hacmi de 2 trilyon 460 milyar lira seviyesine yükseldi. Yine 2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı 634 bin 611’e ulaştı. TÜİK verilerine baktığımızda ise 16-74 yaş grubunda internet kullanım oranının yüzde 90,9’a, internet üzerinden mal veya hizmet satın alma oranının ise yüzde 55,7’ye yükseldiğini görüyoruz. Bu veriler, ticaretin hızla dijitalleştiğini ve işletmelerimizin bu dönüşümün dışında kalmaması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Samsun’un güçlü üretim altyapısı ve girişimcilik potansiyeliyle bu büyümeden daha fazla pay alabileceğine inanıyoruz. Oda olarak üyelerimizin dijitalleşme, markalaşma ve yeni pazarlara erişim süreçlerinde destek vermeyi sürdüreceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen eğitim ve tecrübe paylaşımı bölümünde e-ticaret ekosisteminin aktörleri Samsunlu KOBİ’lere stratejik yol haritaları sundu. Sektördeki güncel gelişmeler, mevzuatlar, devlet destekleri, kargo-lojistik süreçleri ve finansa erişim kanallarının masaya yatırıldığı eğitimde Pazarlama Satış Direktörü Enes Kuşçu’nun yanı sıra Senur Akın Biçer, Elif Koç, Mustafa Şahinkanat ve Hüseyin Soylu konuşmacı olarak yer alarak bilgi ve birikimlerini katılımcılara aktardı.