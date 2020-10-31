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Aktüel Samsun'da doğaya ve Kovid-19 salgınına dikkati çekmek için Nebiyan Dağı'nda fidan dikildi
Aktüel

Samsun'da doğaya ve Kovid-19 salgınına dikkati çekmek için Nebiyan Dağı'nda fidan dikildi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:58:15 -
Samsun'da doğaya ve Kovid-19 salgınına dikkati çekmek için Nebiyan Dağı'nda fidan dikildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan ve "Karadeniz'in seyir terası" olarak nitelendirilen Nebiyan Dağı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çekmek amacıyla 19 Mayıs Belediyesince "Doğaya Saygı" sloganıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Nebiyan Dağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Karadeniz insanının doğaya sahip çıktığını, ormanlık alana da Karadenizlilerden başka kimsenin fidan dikmeyeceğini söyledi.

Bütün dünyanın uğraştığı ve Türkiye'de de etkisini gösteren Kovid-19 salgınına dikkati çekmek amacıyla "Doğaya Saygı" etkinliğinin çok anlamlı olduğuna işaret eden Kılıç, "İnsanoğlu olarak doğayı bilinçsizce kirletiyoruz. Ormana, suya, yaban hayatına sahip çıkmak zorundayız. Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok önemlidir. Bir virüs ile doğanın önemini daha iyi anlar hale geldik. Oluşturulan bu farkındalığı geleceğe taşımak durumundayız. Doğanın kıymetini bilmek zorundayız. Bunlara muhtaç kalmadan farkına vararak erken tedbirler almalıyız." dedi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise Kovid-19 salgınına dikkati çekmek için fidan dikimi etkinliği düzenlediklerini dile getirdi.

Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı amaçladıklarını belirten Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Doğayı önemsiyoruz. İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı'nın 1224 metre rakımında fidan dikimi gerçekleştirdik. Burası 2011 yılında doğa turizm alanı ilan edildi. Nebiyan Yaylası olarak da anılan alanda muhteşem manzaranın seyredilmesinin yanı sıra tırmanma, yayla turizmi, dağcılık, yürüyüş parkuru, fotosafari gibi sportif aktiviteler için alanlar yer alıyor. Burası Karadeniz'in seyir terası niteliğindedir. Bu nedenle de hem buraya dikkati çekmek hem de içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında doğaya saygı adına fidan dikimi gerçekleştirdik."

Konuşmaların ardından vatandaşların da katılımıyla alana ıhlamur, kayın ve meşe fidanları dikimi gerçekleştirildi.


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