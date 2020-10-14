  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Samsun'da dehşet anları! Ağır yaralandı
Yerel

Samsun'da dehşet anları! Ağır yaralandı

Samsun'da oturduğu apartmanın 3'üncü katından 1'inci katın balkonuna düşen 14 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 07:15:00 -
Samsun'da dehşet anları! Ağır yaralandı

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3. katın balkonundan dengesini kaybeden 14 yaşındaki E.G. birinci katın balkonuna düştü.

Olay yerine çağrılan 122 acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırılan E.G. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halkın ayağa kalktığı Asya ülkesinde flaş gelişme: Ve tecavüzcülere idam kararı!
Dünya

Halkın ayağa kalktığı Asya ülkesinde flaş gelişme: Ve tecavüzcülere idam kararı!

Bangladeş'te, artış gösteren kadına yönelik şiddet ve tecavüze karşı hükümet, azami ceza olan müebbet hapis cezasını idam cezası olarak deği..
Ronaldo koronavirüse yakalandı!
Spor

Ronaldo koronavirüse yakalandı!

Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ronaldo..
Mesut Özil'den Ermeni sevicileri kızdıracak mesaj
Spor

Mesut Özil'den Ermeni sevicileri kızdıracak mesaj

Uluslararası kamuoyunda yeterli desteği göremeyen Azerbaycan'a Türkiye'den maddi manevi desteğin yanı sıra bir destek de dünyaca ünlü futbol..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay