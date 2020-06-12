Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Özel harekat destekli operasyonda, Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı
SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.
Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu A.Y.S.S, F.N.H.A.O, B.S.S.S, B.S.H.O, B.H.S.S, F.G.H.A.O, F.Y.M.A.N, W.A.M.M, M.A.M.M. ve T.A.A.A. gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.