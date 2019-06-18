Samsun'da DAEŞ operasyonu: 1 kişi gözaltında Samsun'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu şahıs yakalanırken, şüphelinin ikametinde yapılan arama sırasında ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Samsun'da, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda Irak uyruklu zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu M.H.M.M. gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

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