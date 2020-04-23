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Samsun'da çocuklara "23 Nisan" sürprizi

2020-04-23 13:06:28 -
Samsun'da çocuklara "23 Nisan" sürprizi

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, evlerinde hediyeler verilerek kutlandı.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz yaptı.

Jandarma aracını balonlarla süsleyen ekipler, köy çocuklarını evlerinde tek tek ziyaret edip hediye dağıttı.

Hediyeleri alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri de süsledikleri emniyet aracı ile evleri dolaşarak çocuklara oyuncak dağıttı.

Vezirköprü ilçesinde ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, salgın nedeniyle evinden çıkamayan ilkokul öğrencisi Rana Durmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.


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