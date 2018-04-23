Samsun'da çay ocağında baltalı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Samsun'da bir çağ ocağında meydana gelen baltalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.23 Nisan 2018 Pazartesi 14:12
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, para isteme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada çay ocağına gelen Hasan B.’nin (48) baltalı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi Şerafettin İ. (49), kafasından yaralandı.
Şerafettin İ.’nin de kendisini yaralayan Hasan B.’yi bıçakla yaraladığı ileri sürüldü. Yaralılardan Şerafettin İ. özel bir hastanede, Hasan B. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi atına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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