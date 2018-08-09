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Samsun'da bir otomobil evin bahçesine uçtu: 5 yaralı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde refüje çarpan otomobilin bir evin bahçesine uçtuğu kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:50
Samsun'da bir otomobil evin bahçesine uçtu: 5 yaralı

Samsun'da Beylik Mahallesi Samsun-Sinop karayolu Dereköy mevkisinde meydana gelen olayda, Samsun istikametine seyir halinde olan Refik Kara’nın kullandığı 16 LD 662 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle refüje çarparak bir evin bahçesine uçtu.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü Refik Kara ve otomobil de yolcu olarak bulunan Aylin Kara, Perihan, Yiğit ve Çınar Nefes yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Giresunlu ailenin Dereköy’den akraba ziyaretinden dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:50
  1. Sinop
  2. Samsun
  3. Giresun
  4. Otomobil
  5. trafik kazası
  6. otomobil evin bahçesine uçtu
  7. yaralılar var

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