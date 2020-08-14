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Aktüel

Samsun'da bir kişinin öldüğü arazi kavgası

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:41:40 -
Samsun'da bir kişinin öldüğü arazi kavgası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yeğeni Mesut Şimşek'i (23), arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar Şimşek'in (53) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şimşek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bafra ilçesinde dün Yaşar Şimşek ile yeğeni Mesut Şimşek arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Yaşar Şimşek yeğenine silahla ateş etmiş, Mesut Şimşek olay yerinde hayatını kaybetmişti.




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