Samsun'da bir çocuk oyunu kazası daha! 3. kattan düştü

Samsun'da saklambaç oynarken 3. katın penceresinden aşağı düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

BAYRAM İÇİN SAMSUN'DAYDI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bayram için Samsun'daki babaannesinin yanına getirilen 4 yaşındaki Yusuf Ali S., 3. kattaki babaannesinin evinde kardeşi ile birlikte saklambaç oynarken pencereden aşağı düştü. Komşular bir şeyin gürültü ile düştüğünün sesini duyunca çocuğu apartmanın önünde yerde yatarken görüp sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada mutfakta yemek yapan babaanne Seher S., 2 yaşlarındaki diğer torunun ağladığını fark edince odaya gelip baktığında torunu bulamayınca pencereden aşağı baktığında yerde yatarken gördü.

BABAANNE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Ali S., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Torunun kardeşi ile saklambaç oynadığını söyleyen babaanne Seher S., üzüntüsünden gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DÜN DE 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK 4. KATTAN DÜŞMÜŞTÜ

Talihsiz olayın yaşandığı Samsun'da dün de 11 yaşındaki Iraklı çocuk Saıf Aldeen Mohanad Mohamed Al Shajlawı de kardeşiyle birlikte körebe oynarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetmişti.

Kardeşlerin 'körebe' oyunu feci bitti! 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti