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Aktüel

Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olayla ilgili yakalanan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:14:14 -
Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olayla ilgili yakalanan saldırgan adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan H.O.(26) sırtından ve bacağından olmak üzere 4 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan H.O. tedavi altına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen M.E.D.’yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.E.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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