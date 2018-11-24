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Samsun'da berber dehşeti! İkisini birden...

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir berber dükkanında tıraş olan 2 müşteri, dükkan sahiplerinden biri tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:06
Samsun'da berber dehşeti! İkisini birden...

Samsun’da bir berber dükkanında tıraş olan 2 şahıs, iş yerinin ortaklarından birinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Osmaniye Caddesi'ndeki bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berberde tıraş olan B.K., iş yerinin ortağı olan F.K.’nin çağırması üzerine dışarı çıktı. İki şahıs arasında bir süre konuşmanın ardından F.K. elinde sakladığı bıçağı sallaması sonucu B.K’yi karnından yaralandı. O sırada berberde bulunan B.K.’nin arkadaşı K.Ç. de şahısları ayırmak isterken elinden yaralandı. F.K. olay yerinden kaçarken, yaralılar 112 Acil ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kısa bir süre sonra F.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:06
  1. Osmaniye
  2. Samsun
  3. İlkadım ilçesi
  4. Berber dehşeti
  5. Adam yaralama

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