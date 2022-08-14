Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi
Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer görenleri şaşırttı. Başıboş develer, çöpten beslendi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer çöpten beslendi.
Sahipleri tarafından Kızılırmak Deltası'na salınan iki deve, Kumcağız Mahallesi sahiline indi. Etrafta başıboş dolaşan develer, çöp konteynerlerindeki karpuz atıkları ile beslendi.
İnsanlara alışkın olan develere sahilde piknik yapan vatandaşlar da ilgi gösterdi.
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