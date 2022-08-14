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Aktüel Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi
Aktüel

Samsun'da başıboş develer sahile indi! Çöpleri yedi

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer görenleri şaşırttı. Başıboş develer, çöpten beslendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 19:56:00 - 2022-08-15 13:04:57

 Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer çöpten beslendi.

Sahipleri tarafından Kızılırmak Deltası'na salınan iki deve, Kumcağız Mahallesi sahiline indi. Etrafta başıboş dolaşan develer, çöp konteynerlerindeki karpuz atıkları ile beslendi.

Samsun'da sahile inen başıboş develer çöpleri yedi - Bursada Bugün - Bursa bursa haber bursa haberi bursa haberleri Bursa
İnsanlara alışkın olan develere sahilde piknik yapan vatandaşlar da ilgi gösterdi.

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Yorumlar

deveye kurban olsunlar

Bu hayvanlar çeteleşip insan parçalamazlar. Yük taşırlar. Geceleyin gürültü yapmazlar. Çocukların hayatını karartmazlar. Çok çok hastalık bile taşımayan gübre niyetine kaka yaparlar, o da ekolojide değerlendirilir. Sokaklarda köpeklere hayır!

işin aslı

Domuz, Ayı ve Köpek gezeceğine, deve gibi yararlı ve zararsız bir hayvan dolaşsın şehirlerde. Ama deve, bazı bozuk zihinlerde; İslam'ı ve Arapları çağrıştırdığı için, birazdan "istemezük naraları" atılmaya başlanır. Mesele; it-deve değil. Meselenin Hak ve Batıl mücadelesi olduğunu görmek, bu kadar zor mu?
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