Samsun'da balık fiyatları
Palamudun tanesi 15 liradan işlem gördü
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
|-
|-
|Somon
|30,00
|55,00
|İstavrit
|15,00
|25,00
|Tirsi
|-
|-
|Mezgit
|20,00
35,00
|Levrek (çiftlik)
25,00
|35,00
|Çipura (çiftlik)
|30,00
|40,00
|Sargan
|20,00
|30,00
|Palamut (tane)
|15,00
|15,00
|Barbunya
|20,00
|30,00
|Kalkan
|100,00
|150,00
|Çinekop (deniz)
|20,00
|30,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|45,00
|60,00
|Levrek (deniz)
|45,00
|70,00
|Alabalık
|-
|-
|Uskumru
|15,00
|15,00
|Sazan
|-
| -