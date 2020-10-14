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Ekonomi Samsun'da balık fiyatları
Ekonomi

Samsun'da balık fiyatları

Palamudun tanesi 15 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:34:40 -
Samsun'da balık fiyatları
SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 - -
Somon 30,00 55,00
İstavrit 15,00 25,00
Tirsi - -
Mezgit 20,00

35,00

Levrek (çiftlik)

25,00

35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 40,00
Sargan 20,00 30,00
Palamut (tane) 15,00 15,00
Barbunya 20,00 30,00
Kalkan 100,00 150,00
Çinekop (deniz) 20,00 30,00
Lüfer (tane) - -
Kötek 45,00 60,00
Levrek (deniz) 45,00 70,00
Alabalık - -
Uskumru 15,00 15,00
Sazan - -


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