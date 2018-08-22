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Samsun'da balık festivalinde silahlı kavga! 3 kişi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen 8. Hürriyet Balık Festivali'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:10
Samsun'da balık festivalinde silahlı kavga! 3 kişi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hürriyet Mahallesi'nde eski ilkokul binasının bahçesinde düzenlenen 8. Hürriyet Balık Festivali'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri, etrafa silahla ateş açtı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:10
  1. Samsun
  2. balık festivalinde kavga

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