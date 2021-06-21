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Gündem Samsun'da arı dehşeti! 1 ölü
Gündem

Samsun'da arı dehşeti! 1 ölü

Samsun'da arının soktuğu 70 yaşındaki Durmuş Öksüz isimli vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 20:29:00 -
Samsun'da arı dehşeti! 1 ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

Emenli Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Durmuş Öksüz'ü (70) kovanların yanında arı soktu.

Öksüz, eve döndükten sonra baygınlık geçirdi.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 acil servis ekipleri Öksüz'ü Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öksüz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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