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Samsun’da ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

Samsun’da ambulansın kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sağlık görevlisi yaralandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:03
Samsun’da ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

Samsun’da ambulansın kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sağlık görevlisi yaralandı.


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı İlkadım Belediyesi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Ç. idaresindeki55 AV 112 plakalı 112 Acil Servise ait ambulans ile İbrahim S. yönetimindeki 06 ET 6378 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak sürüklenip yol ortasına devrilen ambulansta bulunan Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) Fazlı Kandemir (26) ve Züleyha Yılmaz (25) yaralandılar. Yaralanan sağlık görevlileri ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:03
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