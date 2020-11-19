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Aktüel Samsun'da Akdağ Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
Aktüel

Samsun'da Akdağ Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:09:07 -
Samsun'da Akdağ Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Ladik ilçesinin yüksek kesimlerinde 3 gündür aralıklarla yağan yağmur, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından 2062 metrelik yüksekliği bulunan Akdağ'ın zirvesi karla kaplandı. Dağdaki Akdağ Kayak Merkezi de beyaz örtüye büründü.

Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşan kayak merkezinde, 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyej bulunuyor.

Akdağ Kayak Merkezi Müdürü Onur Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı tatilcilerin hoşça vakit geçirmeleri için tüm imkanları sağlayacaklarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı da gereken tedbirlerin alınacağını söyledi.


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