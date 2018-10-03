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Samsun'da 5. kattan düşen kardeşler ölümden döndü!

5. katın çatısından düştükleri ileri sürülen 2 kardeş hastanelik oldu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:58
Samsun'da 5. kattan düşen kardeşler ölümden döndü!

İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Liman Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki M.S. ile 12 yaşındaki kardeşi P.S., oyun oynamak için, daha önce ikamet ettikleri mahalleye gittiler. İki kardeş oyun oynarken manzara seyretmek için 5 katlı evin çatısına çıktılar. Çocuklar burada oyun oynarken bastıkları çatının çökmesi sonucu 5. kattan düştüler.

Ölümden dönen iki kardeş 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 09:58
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