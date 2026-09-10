Samsun'da 4 ilçede yapılan aramalarda 7 bin 287 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen çalışmalarda 7 bin 287 adet sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde 8 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda sentetik eczanın yanı sıra 36,17 gram sentetik kannabinoid, 19,30 gram metamfetamin, 1 adet sentetik kannabinoidli sigara, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatsız tüfek ile 1 adet kuru sıkı tabanca da yer aldı.

Yakalanan 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.