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Samsun’da 246 aranan şahıs yakalandı

31 Ağustos tarihleri arasında 120 bin 794 kişinin GBT kaydı sorgulanırken, aranan 246 şahıs yakalandı.

03 Eylül 2019 Salı 19:04
Samsun’da 246 aranan şahıs yakalandı

31 Ağustos tarihleri arasında 120 bin 794 kişinin GBT kaydı sorgulanırken, aranan 246 şahıs yakalandı.


Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, polis sorumluluk bölgesinde 01-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında, 120 bin 794 kişinin GBT kaydı sorulmuş, 246 aranan şahıs yakalanmış, 113 bin 379 araç kontrol edilmiş, 542 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmış, 1 adet uzun namlulu silah, 50 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 28 adet av tüfeği, 31 adet kurusıkı tabanca, 111 adet kesici ve delici alet, 7.247 gram kubar esrar maddesi, 18,3 gram toz esrar, 572,47 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 707 kök kenevir, 192 adet ectacy (uyarıcı hap), 333,08 skunk, 1,2 gram kokain, 11 bin 436 adet sentetik ecza, 3,98 metanfetamin, 690 paket kaçak sigara, 35 litre kaçak içki ve 1 adet nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir” denildi.



FETÖ’den 4 şüpheli tutuklandı


Açıklamada ayrıca, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 15 şüpheli şahıstan 4 şüpheli şahıs tutuklanmış, 3 şüpheli şahsa denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış, 8 şüpheli şahıs savcılık kararı ile serbest bırakılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzün tüm birimleri başta terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri, uyuşturucu ve asayiş suç şebekeleri olmak üzere vatandaşlarımızın huzuruna yönelik her türlü tehdide karşı aralıksız olarak mücadele etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 19:04
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