  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun’da 21.00’de meşaleli 23 Nisan kutlaması

Samsun’da saat 21.

2020-04-23 21:56:19 -
Samsun’da 21.00’de meşaleli 23 Nisan kutlaması

Samsun’da saat 21.00’de İstiklal Marşı okunarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.



Atakum Belediyesi tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin(TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin katılımıyla Lozan Caddesi’nde yapılan programda sosyal mesafeye dikkat edilerek dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri etrafında marşlar söylendi. Balkonlardan vatandaşlar da kutlamalara eşlik etti.



Saat 21.00 olduğunda ise hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Meşalelerin renklendirdiği program İstiklal Marşı’nın ardından sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı