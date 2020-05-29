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Aktüel

Samsun’da 21 yaşındaki gence motosiklet üzerinde infaz

Samsun’da 21 yaşındaki genç motosiklet ile seyir halindeyken kendisini takip eden otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:41:58 -
Samsun’da 21 yaşındaki gence motosiklet üzerinde infaz

Samsun’da 21 yaşındaki genç motosiklet ile seyir halindeyken kendisini takip eden otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Nebiler Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Furkan Demircan 55 LJ 922 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken kendisini takip eden otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu. Ağır yaralanan genç karşıdan gelen çöp kamyonunun önüne düştü. Silahlı saldırganlar otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde Furkan Demircan’ın tüfekle vurularak öldüğünü tespit etti.



Durumu haber alan Furkan Demircan’ın yakınları olay yerine geldi. Öldürülen gencin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Polis gencin yakınlarını güçlüklü zabdetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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