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Aktüel Samsun'da 203 polisle "şok uygulama" yapıldı
Aktüel

Samsun'da 203 polisle "şok uygulama" yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:02:39 -
Samsun'da 203 polisle "şok uygulama" yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba ilçesinde 203 polisle "şok uygulama" gerçekleştirdi.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Spor ve Çocuk Şubesi ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, 55 ekip ve 203 personelin katılımıyla ilçede 21.00 - 23.00 saatleri arasında "şok uygulama" yaptı.

Uygulamada 1352 kişi, 447 araç ve 10 iş yeri kontrol edildi, aranan 2 kişi yakalandı.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 134 kişiye idari işlem yapılan uygulamada, bir sürücüye alkollü araç kullanmak, 3 iş yerine sigara kullandırmak ve bir kişiye kapalı alanda sigara içmek, 4 kişiye görevli memura mukavemet ve 4 kişiye silahlı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Polis kameralarına yansıyan uygulamada, 20 şişe kaçak içki, 17 bıçak, 2 kurusıkı tabanca, 9 gram esrar, çeşitli çaplarda 23 tabanca fişeği, iki ruhsatsız av tüfeği ve pompalı tabir edilen tüfek ele geçirildi.

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