Yerel Samsun’da 200 Bin TL’lik "Zorba" Operasyonu: 4 Şüpheli Adliyede!
Yerel

Samsun’da 200 Bin TL’lik "Zorba" Operasyonu: 4 Şüpheli Adliyede!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsun’da 200 Bin TL’lik "Zorba" Operasyonu: 4 Şüpheli Adliyede!

Samsun’da bir vatandaşı hedef alarak baskı, tehdit ve şiddet yoluyla 200 bin TL parasına el koyan şahıslara yönelik yürütülen soruşturmada sona gelindi. Mağdura kabusu yaşatan ve "nitelikli yağma" suçuna karıştıkları belirlenen 4 kişilik çete, polis ekiplerinin titiz takibi sonucu yakayı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada şüpheli Ü.K. ile birlikte hareket eden R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin, müştekiden korkutucu güç kullanarak tehdit yoluyla 200 bin TL aldıkları, daha sonra talep edilen 50 bin TL'nin verilmemesi üzerine müştekiyi kendi aracı içerisinde zorla alıkoydukları, tehdit ve hakarette bulundukları ve tabanca kabzasıyla darbettikleri tespit edildi.

Olayla ilgili düzenlenen operasyon sonucunda silahla, birden fazla kişiyle birlikte yol kesmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarını işledikleri değerlendirilen 4 şüpheli, Samsun polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. 

