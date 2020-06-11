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Aktüel

Samsun'da 15 yıl önce babasını öldürdüğü zanlı tarafından silahla vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:04:07 -
Samsun'da 15 yıl önce babasını öldürdüğü zanlı tarafından silahla vurulan kişi öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde babasını öldürdüğü şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aşağıçinik Mahallesi'nde 15 yıl önce İsmail K'yi öldüren Selami Gürtel (76), önceki sene cezaevinden tahliye edildi.

Gürtel ile İsmail K'nin oğlu H.K. (41) arasında mahallede karşılaşmaları üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, tabancayla Gürtel'e ateş etti.

Gürtel, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin kaçan zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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