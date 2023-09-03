Samsun'da 1177 su baskını ihbarı yapıldı

AFAD, tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Samsun il genelinde 03.09.2023 tarihinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma ve su baskınları meydana gelmiştir. Samsun’da metrekareye düşen yağış miktarının, Merkez’de 79 mm, Canik ilçesinde 128 mm ve İlkadım ilçesinde 149 mm olarak ölçüldüğü ve diğer ilçelerin de yoğun yağış aldığı öğrenilmiştir.112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1177 ihbar ulaştığı bilgisi alınmıştır. Bölgedeki müdahale çalışmalarında AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Karayolları, DSİ, Sağlık, STK, BTK ve Yedaş ekipleri görev yapmaktadır.

İl genelinde 1572 personel, 305 iş makinesi, 137 kamyon ve 198 araç ile sahada çalışmalar devam etmektedir. Sel ve su baskınları nedeniyle AFAD ekiplerince 86 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. İl genelindeki yağışlar ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ve İl Defterdarlığı ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.