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Samsun’da 10 kilo kubar esrar ile bin 658 kök kenevir ele geçirildi

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 10 kilo kubar esrar maddesi ile birlikte tarlada ekili bin 658 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

03 Eylül 2019 Salı 19:05
Samsun’da 10 kilo kubar esrar ile bin 658 kök kenevir ele geçirildi

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 10 kilo kubar esrar maddesi ile birlikte tarlada ekili bin 658 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Köroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı ekim ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgilerinin alınması üzerine ekipler söz konusu bölgede çalışma yaptı ve ardından operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda tarlada ekili bin 658 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile yaklaşık 10 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili T.D. ve C.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 19:05
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