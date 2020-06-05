  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun’a şehit ateşi düştü

Suriye’nin İdlib bölgesinde zırhlı ambulansa yapılan saldırıda şehit olan askerin şehadet haberi Samsun’daki ailesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:18:28 -
Samsun’a şehit ateşi düştü

Suriye’nin İdlib bölgesinde zırhlı ambulansa yapılan saldırıda şehit olan askerin şehadet haberi Samsun’daki ailesine ulaştı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib’de zırhlı ambulansa yapılan saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Bölgede tespit edilen hedefler ateş altına alınarak, gerekli karşılık verilmiştir" denildi.


Ambulansa yapılan hain saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit düştü. Şehidin Samsunlu olduğu öğrenildi. Acı haber yetkililer tarafından, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine verildi.


Polis Memuru Atakan Arslan’ın ardından Samsun’a bir hafta içinde ikinci şehit ateşi düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı