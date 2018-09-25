Samsun Vezirköprü’de son dakika deprem oldu!

Türkiye’de son günlerde irili ufaklı birbiri ardına depremler meydana geliyor. Son deprem ise Samsun’un Vezirköprü ilçesinde oldu. Vezirköprü’deki 3,3 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Samsun’un Vezirköprü ilçesi olan yerin 10 kilometre altında bugün saat 09.44’te 3,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği öğrenildi. Vatandaşlar tarafından hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği kaydedildi.

Bir hafta önce de Van’da 3.8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremin merkez üssü Van Gölü olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre depremin derinliği 5 km olarak ölçülmüştü Saat 17:55’te meydana gelen deprem korku ve paniğe neden olmuştu.

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