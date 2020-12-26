Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Sinop, Çankırı ve Kastamonu'da sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.

Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil Yolu, İstiklal Caddesi ve Atatürk Anıtı, Sahil Yolu ve Mecidiye Çarşısı'ndaki park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Polis ekipleri kentteki kavşaklarda denetim yaptı.

- Tokat

Tokat'ta da meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe gömüldü.

Polis ekipleri kentin belli noktalarında uygulama yaptı.

- Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Vatandaşların genel olarak kısıtlamaya uyduğunun görüldüğü kentte cadde ve meydanlar boş kaldı.

Hafta içi araç ve yaya yoğunluğu yaşanan Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri boş kalırken, Hürriyet Meydanı da ıssızlaştı.

Kısıtlamadan muaf tutulan esnafın kepenk açtığı kent, sessiz bir hafta sonu geçiriyor.

Kısıtlama kapsamında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

- Kastamonu

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sakin bir gün geçiriyor.

Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

- Çankırı

Çankırı'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken, trafik ekipleri il genelinde denetleme yaptı.

- Sinop

Sinop'ta kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde ve meydanları boşaldı.

Emniyet güçleri kent genelinde kısıtlamayı ihlal edenlere yönelik önlem alırken, kısıtlamadan muaf tutulan esnafın ise iş yerlerini açarak, vatandaşlara hizmet vermeye başladıkları görüldü.

Amasya'da da kısıtlama kapsamında sakin bir gün geçiriliyor.

