Samsun Valisi'nden 'Samsung'a çağrı! "Dosya hazırlayıp gönderdik"

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsung firmasını Samsun’da yatırım yapması için davet ettiklerini belirterek, “Samsung firmasına bir dosya hazırlayıp gönderdik. En son Güney Kore ile hükümetimizin yaptığı görüşmelerde de Samsung’un Türkiye’ye yatırım yapacağını öğrendik. Lütfen Samsung yapacaksa bu yatırımı Samsun’a yapsın” dedi.

Vali Osman Kaymak, Samsun Subay Gazinosunda Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı tarafından organize edilen programa katıldı. Saygı duruşu, Güney Kore Milli Marşı ve İstiklal Marşı’nın ardından programın açılış konuşmasını Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril yaptı.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Albay Jeasic Park ise 2003 yılında İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olduğunu ve 2012 yılında askeri ateşe olarak yeniden Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Türkiye benim ikinci vatanım. Şimdi uçakla 12 saatte gidiyoruz ama bundan 68 sene önce Kore’ye gemiyle 30 günde gidiliyordu. Türk askerinin ilk tugayı Kore’de çok şehit vermiş. Daha sonra 2,3 ve 4. Tugaylar da Kore’ye gelmiş. Ama Türk ordusu Kore’de sadece savaşmamış. Annesini, babasını kaybeden çocuklara yemeğinden vermiş, çok insani yardımlar yapmış. Biz bunu unutmuyoruz, unutmayacağız. Kore gazilerimizle ve aileleriyle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ben Kore’nin şimdi dev bir ekonomiye sahip olmasının, sizlerin kanlarınızı ve canlarınızı vermiş olmanız sayesinde olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

"KORE DEVLETİ KORE GAZİLERİMİZE KARŞI SON DERECE HASSAS"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Alb. M. Şükrü Tandoğan yaptığı konuşmasında, “Uzun bir gemi yolculuğunun ardından Türk Askeri Kore’ye vardı. 1950 yılında başlayan Kore savaşına Türkiye, Amerika’dan sonra ilk koşan ve aynı zamanda Kore’yi son terk eden devlet oldu. 1950 yılında başlayan Kore’ye asker gönderme işi 1971 yılında son buldu. Türkiye Kore’ye toplam 56 bin 700 civarında asker gönderdi. Samsun’dan Kore’ye 229 asker gitmiş ve bunların 15'i şehit olmuştur. Koreliler diyorlar ki, eğer biz bu gün hür ve bağımsız yaşıyorsak ve her şeyimiz varsa bunda Türk askerinin büyük bir payı vardır, diyorlar. Kore devleti, Kore Gazilerimize karşı son derece hassastırlar. Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşemiz ile birlikte ülkemizin neresinde Kore gazisi varsa oraya gidiyoruz. Koreliler, Türklere karşı son derece saygılılar. Askerlerimiz Kore’de kahramanca savaştılar ve aynı zamanda Kore halkı ile güzel diyalog içerisinde olmuşlar” şeklinde konuştu.

"KORELİLERİN TÜRK ASKERLERİNİ UNUTMAMALARI ANLAMLIDIR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, dünyada barışın devamı açısından Güney Kore’ye asker göndererek onların yanında olduğunu gösterdiğini belirten Vali Osman Kaymak, "Güney Kore'nin yanında yer alarak bu savaşa girme kararı aldık. Bizim kültürümüzde savaşa girme konusu tartışılır ama savaş kararı verildikten sonra tartışılmaz. Artık emir verilmiştir, gidilecektir ve gerekirse şehit olunacaktır. Bizim askerimiz de o gün onu yaptı. Güney Kore'ye gittik, orada şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti dünyada her zaman barıştan, demokrasiden yana olmuştur ve aynı zamanda barış ve demokrasi acısından tavrını ortaya koymuştur. Güney Kore Cumhuriyeti’nin yetkilileri bu savaşa katılan Türk askerlerini ve diğer ülke askerlerini unutmamaları ve onlarla diyaloğu sürdürmeleri çok anlamlıdır. Bu gün o çerçevede Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park aramızda bulunuyor. Bu savaşa katılan Gazilerimizin torunlarına eğitim bursu verecekler. Bu da çok anlamlıdır. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizler her zaman Türk devleti olarak dünya barışına destek olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti geçmişten gelen Selçuklu ve Osmanlı’nın birikimleriyle dünyada barışın simgesidir. Şu an Suriye’deki savaşta bile doğrudan, barıştan ve adaletten yana olduğunu, kesinlikle gücünü haksız kullanan bir millet olmadığını göstermiştir. Türk milleti har zaman gücünü haklı yere kullanmıştır. Haklı olan her zaman güçlü değildir. Adil olan, haklı olan güçlüdür. Güçlü olan haklı değildir. Türk milleti her zaman hak ve adalet ölçüsü içerisinde tarihte var olmuştur. Bugün Türkiye Suriye’de hak ve adalet ölçüsü içerisinde oranın barışı, bölünmemesi ve insanların barış içerisinde yaşaması için politika sürdürüyor. Gün geçtikçe de bizim politikamızın haklılığı ortaya çıkıyor. İnşallah bu politikalarımız sayesinde en kısa zamanda Suriye’ye barış gelecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"SAMSUN'A YATIRIM YAPIN" ÇAĞRISI

Güney Kore Cumhuriyeti’nin Samsung firmasını Samsun’da yatırım yapması için davet ettiklerini ifade eden Valimiz Sayın Osman Kaymak, şunları söyledi:

"Samsung firmasına bir dosya hazırlayıp gönderdik. Lütfen gelin Samsun’un yatırım imkanlarından ve avantajlarını tespit edin ve yararlanın, dedik. En son Güney Kore ile hükümetimizin yaptığı görüşmelerde de Samsung’un Türkiye’ye yatırım yapacağını öğrendik. Lütfen Samsung yapacaksa bu yatırımı Samsun’a yapsın. Çünkü Samsun hava, demir, kara ve deniz yolu olmak üzere dört ulaşım aksına sahip nadir illerden birisidir. Samsung buraya gelmesi halinde çok karlı bir yatırım yapacaktır. Eğer Samsung ilimize yatırım yaparsa bundan hem Samsung firması, hem de Samsunlular karlı çıkacaktır diye düşünüyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Kaymak, Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanan madalya ve beratları protokol üyeleriyle birlikte Kore gazileri ve ailelerine takdim etti.

Güney Kore gazileri ve aileleri onuruna düzenlenen programın sonunda, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay M. Şükrü Tandoğan tarafından, katkı ve desteklerinden dolayı Vali Kaymak’a plaket takdim edildi.

Programa ayrıca, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Kore gazileri ve aileleri katıldı.