Samsun Tekkeköy 276 TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’den ev alan vatandaşlar TOKİ konutları teslim tarihlerini merak ediyor. TOKİ Samsun Tekkeköy 276 konut projesi, 9 Eylül – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

Samsun Tekkeköy Konut Projesinde yer alan toplam 276 adet konutun hak sahipleri 09 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında taşınmazlarını teslim alacaklardır. Bu çerçevede ;

Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı”

çerçevesinde Projenin müşavir firması olan BCT İnşaat Mim. Müh. A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

B1 tipi konutların ilk taksit ödemesi Ekim 2019 itibariyle başlatılacak olup, ilk Dönemsel Artış ise Ocak 2020’de uygulanacaktır.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T. Halk Bankası A.Ş Samsun/Kutlukent Şubesine KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları teslim tarihinde önce Banka şubesine başvuracaktır. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.