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Samsun tanzim satış noktaları nerelerde | ne zaman başlayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze, meyve ve bakliyatın tüketiciye sunulması için 7 tanzim satış noktası açıldı. Peki Samsun'da tanzim satış noktaları nerelerde yer alıyor? İşte detaylar...

27 Şubat 2019 Çarşamba 20:02
Samsun tanzim satış noktaları nerelerde | ne zaman başlayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze, meyve ve bakliyatın tüketiciye sunulması için 7 tanzim satış noktası açıldı. Peki Samsun'da tanzim satış noktaları nerelerde yer alıyor? İşte detaylar...

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, artan sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirdiği tanzim satış noktası projesini Samsun'da da hayata geçirdiklerini söyledi.

Sebze ve meyvenin aracısız tüketiciye erişmesi için sorumluklarını yerine getireceklerine işaret eden Çakır, tanzim satış noktalarındaki fiyatların vatandaşların alım gücüne uygun olduğunu belirtti.

Bu noktalarda sebze, meyve, bakliyat satışlarının yapılacağını ifade eden Çakır, "Bugün itibarıyla şehrin 7 noktasında satışa başladık. Daha sonra ihtiyaç hasıl olursa sayıyı artıracağız." dedi.

Çakır, halkın mutfak harcamalarını düşürmek istediklerine işaret ederek, "Önümüzdeki duruma göre satışı mayısa kadar devam ettireceğiz ama gerekirse uzatabiliriz. Fiyatlar piyasanın neredeyse yarısı civarında. Vatandaşlarımıza ortalama ikişer kilo satış yapacağız." diye konuştu.

Vatandaşlar ise tanzim satış noktalarındaki fiyatlardan memnun olduklarını, uygulama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirtti.

Samsun'daki tanzim satış noktalarında patatesin kilogramı 2, elma 3, kuru soğan 2, patlıcan 4,5, dolmalık biber ve sivri biber 6, domates 3, salatalık 4 liradan, mercimek 2 kilogramı 9, pirinç 5 kilogramı 30 ve nohut 2 kilogramı 11 liradan satışa sunuldu.

Samsun tanzim satış yerlerinin kurulacağı alanlar

Samsun’da tanzim satış yerleri şu alanlarda kurulacak:

Canik ilçesi Kefeli Parkı içi, Atakum Emek Parkı içi, İlkadım meydan Atatürk Anıt Parkı içi, Anadolu Mahallesi SASKİ Fen İşleri Şantyesi içi, Fath Mahallesi Fatih Farkı içi, Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Parkı içi ve Adalet Mahallesi Asr Mezarlık Karşısı Eski Organik Pazar Yer içi.

Samsun tanzim satışları ne zaman başlıyor?

Tanzim satış yerlerinin yarın faaliyete geçeceğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Beledyesi Meclis Başkan Vekil Turan Çakır, “Tanzim satış yerlerinin kurulumunu bugün itibariyle tamamladık. İlkadım, Atakum ve Canik olmak üzere toplam 7 noktada tanzim satış yeri kurduk. Atakum ve Canik’te bir noktada, İlkadım’da da 5 noktada yerlerimiz hazır. Satışlar, yarın öğleden sonra başlar diye düşünüyorum. Meydandaki Atatürk Anıt Parkı’ndaki tanzim satış noktasında ise satışlar 11.00’de başlayacak” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 20:02
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