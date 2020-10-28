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İSLAM Samsun namaz vakitleri! Samsun sabah öğle ikinci akşam yatsı namazı saat kaçta?
İSLAM

Samsun namaz vakitleri! Samsun sabah öğle ikinci akşam yatsı namazı saat kaçta?

Samsun namaz vakitleri, Samsun namaz saatleri özellikle de 28 Ekim Çarşamba günü Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) doğumunun sene-i devriyesini kutlayacağımız Mevlid Kandili dolayısıyla Samsun akşam namazı vakti ve Samsun ezan saati merak ediliyor. Peki Samsun sabah öğle ikinci akşam yatsı namazı saat kaçta? İşte Diyanet Samsun naz vakitleri.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:59:00 - 2020-10-28 16:04:34

Dinin direğidir namaz. Müslümanın miracıdır namaz. Kabir azabından kurtuluştur namaz. Hesap günü kurtuluştur namaz. Samsun’da namaz vakitleri, Diyarbakırlı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Samsun namaz vakitleri günlük, haftalık ve aylık olarak açıklandı. Rebiülevvel ayının en önemli günlerinden biri olan Mevlid Kandili günü ibadetini idrak vermek isteyen vatandaşlar Samsun’da akşam ezanı saat kaçta? sorusu sorulmaya başlandı. Samsun sabah, öğle, ikinci, akşam ve yatsı namazı saatlerine haberimizin detayından ulaşabilirsiniz.

Samsun sabah öğle ikinci akşam yatsı namazı saatleri

Diyanet Samsun namaz vakitlerine bakacak olursak, 28 Ekim Çarşamba Samsun akşam namazı 17:43’te okunurken yatsı namazı Samsun’da 19:03’te okunacak. İşte Samsun namaz vakitleri:

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