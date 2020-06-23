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Samsun merkezli uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:19:47 -
Samsun merkezli uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Samsun, Amasya ve Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, paketler halinde 2 kilo 231,92 gram sentetik uyuşturucu, 44,2 gram esrar, 18,25 gram skunk, 663 uyuşturucu hap, 11,21 gram metamfetamin, 3 bin 977 sentetik hap, hassas terazi, Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 5 tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 10 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 33 zanlı gözaltına alındı.


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