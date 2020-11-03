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Aktüel Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Aktüel

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:31:45 -
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları, örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan ve örgüte ait Bank Asya'ya para yatırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Samsun merkezli, İstanbul ve Çorum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul SGK'de aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç polis memuru, ihraç ebe, ihraç vergi müfettiş yardımcısı ve örgüte müzahir kurumlarda çalışanlarından oluşan 9 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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