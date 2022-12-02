Samsun Limanı'nda patlama! Yağ tankerinde patlama ve yangın
Son dakika... Samsun Limanı'nda patlama! yağ tankında patlama sonrası çıkan yangın sonrası ekipler bölgeye sevk edildi haberi geldi. Samsun Limanında nedeni henüz bilinmiyor. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samsun Limanında henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi.
SAMSUN Limanı´nda yağ tankerinde patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası tanker alev alırken, çevreyi kıs süre de siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA