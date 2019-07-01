Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devir teslim töreni

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Doç. Dr. Ahmet Şen, görevi bir süredir başhekim vekili olarak sürdüren Uzm. Dr. Eda Türe’den devraldı.

Başhekimlik makamında gerçekleştirilen devir teslim törenine Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk, hastane idarecileri ve hastane çalışanları katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Bugüne kadar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili olarak görev yapan Uzm. Dr. Eda Türe’ye çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Canla başla güzel bir hizmet sunmak için elinden geleni yaptı. Eminim bundan sonra Doç. Dr. Ahmet Şen hocamız da Eda hanımdan aldığı hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için elinden geleni yapacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Oruç’tan sonra söz alan Uzm. Dr. Eda Türe, böyle onurlu bir görevi yürütmekten dolayı gurur duyduğunu belirterek, bu süre zarfında desteğini ve katkısını esirgemeyen herkese teşekkür borçlu olduğunu söyledi.

Törende kısa bir konuşma yapan yeni Başhekim Doç. Dr. Ahmet Şen de şimdiye kadar yapılan çalışmalardan dolayı hem Başhekim Vekili Uzm. Dr. Eda Türe’ye ve tüm çalışanlara teşekkür ettiğini söyleyerek, bu dakika itibariyle hemen gerekli değerlendirmeleri yaparak, sunulan hizmeti daha iyi ve nitelikle hale getirmek için çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başhekim Doç. Dr. Ahmet Şen, verdiği hizmetlerden dolayı Uzm. Dr. Eda Türe’ye çiçek takdim etti.