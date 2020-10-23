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Aktüel Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hüzünlü Bir Sonbahar Akşamı" konseri verecek
Aktüel

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hüzünlü Bir Sonbahar Akşamı" konseri verecek

Konser, Kovid-19 ile mücadelede görev alırken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:34:44 -
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hüzünlü Bir Sonbahar Akşamı" konseri verecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alırken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithafen "Hüzünlü Bir Sonbahar Akşamı" adlı konser verecek.

SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına ithafen düzenlenen konserin çok anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Salcan, SAMDOB olarak sağlık çalışanlarını önemsediklerini belirterek, "Dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında ülkemizde canla başla çalışan sağlıkçıları unutmadık. Konseri, hayatlarını bizler için feda eden sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz." dedi.

Senfonik konserde 27 orkestra sanatçısının yer aldığını anlatan Salcan, konserin sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirileceğini kaydetti.

Toplam 134 kişinin katılabileceği konser, 26 Ekim saat 20.00'de düzenlenecek.


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