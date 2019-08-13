Samsun deniz avcılığının merkezi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun’da denizden 50 bin 819 ton deniz ürünü avı yapılırken bu, ülke genelindeki deniz avcılığının yüzde 16,84’üne tekabül etti.

Samsun, uzun sahil bandı ve yüzlerce balıkçı gemisiyle Türkiye’nin önde gelen deniz avcılığı merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sahil şehri olan Samsun’da 5 balıkçı barınağı, 629 balıkçı gemisi, kiraya verilen 5 göl/ladin ve kiraya verilen 3 tane de barajı bulunuyor.

Su ürünleri avcılığı faaliyetleri kapsamında Samsun, Türkiye’nin birçok sahil şehrinin önünde bulunuyor. TÜİK verilerine göre ülke genelinde 301 bin 821 ton miktarındaki deniz avcılığının yüzde 16,84’üne tekabül eden 50 bin 819 tonu Samsun’da avlanıyor. Ülke genelindeki 52 bin 496 ton iç su avcılığının ise 146 tonu Samsun’da yapılıyor.