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Gündem Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şiddet olayıyla ilgili açıklama
Gündem

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şiddet olayıyla ilgili açıklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Canik ilçesinde bir kadını çocuğunun yanında döven şahısla ilgili kamuoyunu bilgilendirme amaçlı bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 01:49:00 - 2021-03-07 01:51:02

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Yapılan açıklamada, “Samsun ili Canik ilçesinde 06 Mart 2021 tarihinde E.M.’nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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