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Yerel

Samsun çiçek açtı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, son iki ay içinde çeşitli alanlara şehri güzelleştirecek ve estetik bir görünüme kavuşturacak 530 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:07:16 -
Samsun çiçek açtı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, son iki ay içinde çeşitli alanlara şehri güzelleştirecek ve estetik bir görünüme kavuşturacak 530 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirdi.


Havaların ısınmasıyla birlikte, baharın müjdecisi rengarenk çiçekler, park ve bahçeleri şenlendirmeye başladı. Her yıl olduğu gibi mevsimlik çiçek dikimine start veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Nisan ayından bu yana şehrin çeşitli cadde, park ve dinlenme alanları ile orta refüjlere 530 bin çiçek dikti.


Korona virüs salgınının ardından 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçilmesiyle çalışmalarına hız kazandıran ekipler, yıl sonuna kadar 1 milyon çiçek dikimi gerçekleştirecek. Çim biçme çalışmalarını da aralıksız olarak sürdüren ekipler, bir taraftan kuruyan otları biçerken, diğer taraftan da şehri güzel bir görüntüye kavuşturuyor.

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