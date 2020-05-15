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Samsun Büyükşehir’den şehitlere vefa

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi’nde şehitler için yapılan mezar ve anıt taşlar yerlerine konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:16:10 -
Samsun Büyükşehir’den şehitlere vefa

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi’nde şehitler için yapılan mezar ve anıt taşlar yerlerine konuldu.


Samsun’un 19 Mayıs İlçe Mezarlığı’ndaki şehit mezarlarının taşları, Büyükşehir belediyesi Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisi tarafından hazırlanan yeni mezar taşları ile değiştirildi. Özel tasarımla titiz bir işçilik gerektiren çalışma sonucu hazırlanan iki mezar taşı ve bir şehit anıtı çevre düzenlemesi yapılan mezarlığa konuldu.



"Haklarını ödeyemeyiz"


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimize borcumuzu asla ödeyemeyiz. Bu anlamda da 19 Mayıs İlçe Mezarlığı’nda bir şehitlik oluşturduk. Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisimizde, Tunceli’de 1995 yılında şehit düşen Piyade Er İsmail Bektaş ve 2008 yılında şehit olan Jandarma Komando Er Murat Uzun için yapılan mezarlar ve anıt yerine konuldu. 19 Mayıs Belediye Başkanımız Osman Topaloğlu’nun da katkılarıyla da bir çevre düzenlemesi yaptık. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

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