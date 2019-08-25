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Samsun Büyükşehir Konservatuvarı’nda "kayıt" zamanı

Türkiye’de belediyeler bünyesinde “ilk faaliyete geçen” özelliğini taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda kurs ön kayıt heyecanı yaşanıyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 18:07
Samsun Büyükşehir Konservatuvarı’nda "kayıt" zamanı

Türkiye’de belediyeler bünyesinde “ilk faaliyete geçen” özelliğini taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda kurs ön kayıt heyecanı yaşanıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için de konservatuvar bölümlerine ilgi her geçen gün artıyor.


Samsun’da, 1979 yılından bu yana kültür ve sanatsal faaliyetler içerisinde bulunan ve birçok sanatçının yetişmesine ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 34 kişilik profesyonel öğretici kadrosuyla yeni sezona hazırlanıyor. Konservatuvarın deneyimli öğretici kadrosu sanat camiasına müzisyen, oyuncu ve dansçı kazandırmaya devam ediyor. 19 Ağustos’ta başlayan ücretsiz kurs kayıtları ise tüm hızıyla sürüyor.Tüm bölümler için açılan kurslarda en çok talebin müzik, resim ve Türk Halk Oyunları bölümlerine olduğu görülüyor. Türk Halk Oyunları Topluluğu, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, karakalem ve yağlı boya resim, tiyatro, Çok Sesli Polifonik Batı Müziği Korosu ve enstrüman kurslarına katılmak isteyenler başvurularını Anakent İş Merkezi’ndeki Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Proje Ofisi’ne yapabiliyor.



Kurslar Sanat Merkezi ve Anakent’te


Proje Ofisi yetkilileri, 3 adet vesikalık fotoğraf ve 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisiyle yapılan ön kayıt işlemlerinin 30 Eylül’de sona ereceğini açıkladı. Yeni eğitim öğretim döneminin başarılı geçmesi için adayların, kurslar öncesi yeteneklerini her biri kendi branşında uzman öğreticilere göstereceklerini belirten yetkililer, “Piyano ve keman kursları Atakum ilçesindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde, bağlama, halk oyunları ve diğer kurslar ise Anakent İş Merkezi’nde verilecek. Kontenjanların aşılması halinde kursa alınamayacak adayların mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, referans olarak müracaat sahiplerini Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleri’ne yönlendirecek” bilgisini verdi.



Konservatuvar gelecek yıl yeni yerinde


Öte yandan, Samsun’u kültür ve sanatta hak ettiği yere taşımak, çocuk ve gençleri sanat dallarına yönlendirmek ve sahne sanatlarına olan ilgiyi artırmak amacıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Türkiye’nin öncü konservatuvarlarından biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nı daha çağdaş ve modern bir yere taşımak için çalışma başlattı. Gelecek yıl yeri yerine taşınması öngörülen konservatuvar, sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlerdeki başarılarını artırarak, kent tanıtımına büyük katkı verecek.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 18:07
  1. sanat
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