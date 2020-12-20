Samsun Büyükşehir Belediyesinden yaşlılara sıcak yemek hizmeti

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, haftanın 6 günü huzurevi yemekhanesinde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı huzurevi yemekhanesinde steril koşullarda hazırlanan yemekler gıda mühendisleri tarafından test edildikten sonra haftanın 6 günü ihtiyaç sahibi vatandaşların evine ulaşıyor.

Pişen sıcak yemekler, yaşlı ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşların sofrasında yerini alıyor.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Rukiye Erzurumlu, Büyükşehir Belediyesinin verdiği sıcak yemek hizmeti ile sofrasının hiçbir zaman boş kalmadığını belirtti.

Erzurumlu, "Allah, belediyemizden ve devletimizden razı olsun. Rahatsızlığımdan dolayı evimde yemek yapamıyorum. Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Onlar da bana geri dönüş yaptılar. Her gün aynı saatte yemeğimi getiriyorlar. Sofram hiçbir zaman boş kalmıyor. Allah getirenlerden, bu hizmetin verilmesine sebep olan herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki İlyas Yücel ise projeden çok memnun olduğunu vurguladı.

Yücel, yetkililere teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Allah belediyemizden razı olsun. 81 yaşındayım. Yaşımdan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Büyükşehir Belediyesi ekipleri her gün yemeğimi getiriyor. Temizlik hizmetinden de yararlanıyorum. Büyükşehir Belediyemiz sadece yemek getirmiyor evimi de temizlemeye geliyorlar. Sıcak yemek ve evde temizlik hizmetinden çok memnunum. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in gözlerinden öpüyorum. Allah yapanlardan da vesile olanlardan da razı olsun."







