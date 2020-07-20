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Samsun Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 sonrası psikolojik destek

Yeniakit Publisher
2020-07-20 14:17:52 -
Samsun Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 sonrası psikolojik destek

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası vatandaşlara psikolojik destek de sunuyor.

Koronavirüs salgını sonrası 9 ilçede psiko-sosyal destek veren psikologlar artık Samsun'un tüm ilçelerinde vatandaşlara yardım ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren psikologlar, tüm ilçelerde vatandaşların yardımına koşuyor.

Yeni normal süreçle birlikte yaşlıları evlerinde ziyaret eden ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek, talepleri dinliyor. Vatandaşların yararlanabilecekleri belediye hizmetleri hakkında bilgi veren Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ön incelemeden sonra talepleri ilgili birimlere iletiyor.

Salgınla mücadelede psikolojik olarak etkilenen vatandaşları dinleyerek sorunlarına çözüm olmaya çalışan uzmanlar, ilçelerden gelen talepler üzerine gerek telefonla gerekse yerinde yaptıkları görüşmelerle vatandaşlara moral ve motivasyon sağlıyor.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı, il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara ulaşarak, hizmetleri eşit şekilde sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yazıcı, "Bu süreçte özellikle psiko-sosyal destek almak isteyen herkese uzman psikologlarımız eşliğinde ulaşmaya çalıştık. Vatandaşların yaşadıkları kaygıları, endişeleri dinleyerek onlara yardımcı olmaya çalıştık. 5 ayda 21 bin kişiye ulaşıp özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sorunlarına çare olmak için aralıksız çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



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