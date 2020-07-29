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İSLAM

Samsun bayram namazı saati kaçta | Kurban bayramı namazı saat kaçta Samsun

Bayram namazı saat kaçta 31 Temmuz | Samsun'da bayram namazı kılacak olan pek çok kişi internette "Samsun bayram namazı saat kaçta 2020" , "Alaçam bayram namazı saati" , "Bafra kurban namazı saat kaçta" , "Atakum bayram namazı saati" , "Çarşamba bayram namazı saati" konularını araştırıyor. İşte, Samsun ilçeleri bayram namazı saati…

Yeniakit Publisher
2020-07-29 11:09:00 -
Samsun bayram namazı saati kaçta | Kurban bayramı namazı saat kaçta Samsun

Kurban bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde idrak edilecek. Kurban bayramı öncesinde Samsun’da namaz kılacak olanlar “Samsun kurban bayramı namaz saati diyanet” konusunu araştırıyor. İşte, Samsun merkez ve ilçe bayram namazı saatleri…

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Kurban bayramı namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. 31 Temmuz Cuma günü bayram namazı 06:03’te kılınacak.

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Ölü kurbanı diye bir kurban çeşidi var mıdır?

Kurban, hayatta olan ve gerekli şartları taşıyan kimselerin Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için yaptıkları bir ibadettir. Dolayısıyla kendisinin bir vasiyeti olmadıkça ölü adına kurban kesmek diye bir ibadet yoktur. Bununla birlikte bazı fakihler, sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebileceğine de cevaz vermişlerdir

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